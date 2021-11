Tornado pure a Bisacquino, è la giornata delle trombe d’aria VIDEO

Bisacquino - Tromba d’aria pure in provincia di Palermo: eccola nei filmati allegati, dopo le due che - sempre oggi pomeriggio - hanno spazzato le coste trapanesi, uno dei quali s’è spinto fin sul litorale agrigentino.

Quest’ultimo tornado ha coinvolto i territori tra Bisacquino, Campofiorito, Giuliana e Contessa Ellina. Anche in questo caso, come per la sassaiola di grandine sul versante ovest della Sicilia, non sono mancati effetti collaterali: Caccamo, nel terzo video, è stata invasa dall’acqua.