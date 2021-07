Tornano anche a Scicli i tamponi drive in

Scicli - A seguito del numero crescente di positivi al Covid 19 registratosi in provincia di Ragusa negli ultimi giorni, l'Azienda Sanitaria Provinciale, anche su richiesta dei sindaci, ha riattivato i tamponi drive in, tenuto conto della disponibilità di tamponi. A Scicli si faranno il 27 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso il centro drive in di contrada Zagarone.

Riassumiamo anche la situazione dei contagi in questo momento a Scicli, sulla base della rilevazione del Comando di Polizia Municipale:

Da 12 a 19 anni: n. 3

Da 20 a 29 anni: n. 16

Da 30 a 39 anni: n. 9

Da 40 a 49 anni: n. 1

Da 50 a 59 anni: n. 0

Da 50 a 69 anni: n. 4

Totale: n. 33, a cui si aggiungono n. 2 turisti positivi.