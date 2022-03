Tornano e trovano casa occupata da tunisino positivo fuggito da ospedale

Agrigento - Rientro in casa da incubo per tre fratelli di Agrigento. Tornati da Asti per sbrigare la pratiche burocratiche per la successione testamentaria della casa dei genitori, hanno avuto l'amara scoperta di trovare la residenza nel centro storico occupata abusivamente da due giovani tunisini.

Gli eredi hanno prontamente allertato i poliziotti della sezione Volanti che hanno accertato che la residenza era stata occupata abusivamente dai due immigrati, identificati e denunciati. Uno dei due cittadini tunisini è risultato essere il giovane che lo scorso 12 marzo riuscì a fuggire da un reparto Covid dell'ospedale "San Giovanni Di Dio" di Agrigento.

L'uomo, adesso negativizzato, con l'aiuto di alcune lenzuola annodate, riuscì a calarsi dalla finestra della stanza dell'ospedale. Polizia e carabinieri avviarono la ricerca, vana, del fuggitivo che qualche giorno prima era sbarcato a Lampedusa. I due immigrati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva. L'immobile è stato sgomberato e i proprietari ne hanno ripreso possesso.