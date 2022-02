Tortino al cioccolato dal cuore morbido, ricetta veloce di San Valentino

Il tortino al cioccolato dal cuore morbido è forse il dolce per eccellenza del giorno di San Valentino.

Se siete alla ricerca di idee golose e una ricetta veloce per organizzare una cena romantica, potete preparare il tortino al cioccolato dal cuore caldo, un dolcetto buonissimo perfetto per occasioni speciali come quella di San Valentino o qualche ricorrenza speciale o anche se solo per concedervi una coccola.

Il Tortino al cioccolato è un dolce al cucchiaio golosissimo, scenografico e veloce da preparare anche a casa, a base di cioccolato fondente, burro, uova, zucchero e farina.

Io dico sempre che sono i piccoli gesti che fanno la differenza e anche i piccoli regali fatti con le proprie mani. Che sia il giorno di San Valentino oppure no e se vi piace il cioccolato, dovete assolutamente provare a rifare questa ricetta a casa, magari se volte prendere per la gola il vostro Lui o la vostra Lei.

Tortino al cioccolato dal cuore morbido è una ricetta facile per un dolce scenografico che piace a tutti. E veder fuoriuscire il cuore fondente al primo assaggio è sempre una sorpresa e un'emozione, o no?

L’impasto si realizza mescolando tutti gli ingredienti in una ciotola, si versa negli appositi stampi di alluminio monoporzioni e infine via in forno! Il segreto per un ottimo risultato è la cottura breve ad una certa temperatura!

Ottimo caldo, appena sfornato, semplicemente con una spolverata di zucchero a velo sopra, oppure guarnito con ciuffi di panna montata e frutta fresca. Io ho abbinato le fragole, ma anche con della marmellata di arancia e un ciuffo di panne è ottimo, oppure ancora in abbinamento con del gelato alla vaniglia o pistacchio. Insomma non vi resta che sbizzarrirvi con gli abbinamenti, io vi lascio la mia ricetta basa aromatizzata alla cannella e all’arancia, ho voluto dare un tocco di “sicilianità” al classico tortino di cioccolato.

Ma voi potete aromatizzarlo a piacere, abbinando per esempio cannella e arancia come ho fatto io, sarà un vero tripudio di profumi e sapori.

Scopriamo insieme gli ingredienti per preparare Il tortino al cioccolato dal cuore morbido per 4 persone

INGREDIENTI

180 g di cioccolato fondente

80 g di burro

40 g di zucchero semolato extrafino

2 uova a temperatura ambiente

40 g di farina 00, un pizzico di cannella e una spolverata di buccia di arancia grattugiata meglio se bio

zucchero a velo qb

Il tortino al cioccolato con cuore morbido è un dessert che piace a tutti, su questo non ci sono dubbi. Da quando ha fatto la sua prima comparsa fra i dessert dei ristoranti, non ha più lasciato la nostra fantasia e le nostre tavole.

I segreti per preparare il tortino al cioccolato dal cuore morbido, la ricetta veloce per San Valentino

La ricetta è molto semplice, ma Un espediente per una buona riuscita del tortino al cioccolato con cuore morbido è quello di imburrare e infarinare perfettamente gli stampi di alluminio, in modo che il dolce possa crescere in forno in modo regolare ed essere sformato agevolmente senza rischiare di romperlo.

Il composto per la preparazione del tortino può essere aromatizzato a piacere ad esempio con la vaniglia Tahiti, un abbinamento superbo con il cioccolato, oppure con il peperoncino, per aggiungere note leggermente piccanti.

E’ fondamentale seguire le istruzioni con attenzione.

Come preparare il tortino dal cuore morbido al cioccoloato

Per prima cosa fate fondere il cioccolato a bagnomaria spezzettato ( tagliato al coltello) insieme al burro e allo zucchero

Basterà un pentolino con dell’acqua calda sotto e un boulle sopra dove fare sciogliere il cioccolato

- Imburrate e infarinate molto bene 4 stampini monoporzione in alluminio con della farina o con del cacao amaro

- Ricopriteli uniformemente per evitare che si rompano quanto togliete dalla forma.

- Fate intiepidire il composto al cioccolato a temperatura ambiente prima di unire gli altri ingredienti

- Incorporate le uova sbattute con l’aiuto di una frusta elettrica, poco alla volta mescolando bene

- Aggiungete la farina setacciata tutta insieme e mescolate con una frusta.

- Versate il composto all'interno degli stampi imburrati aiutandovi con un mestolo.

- Coprite i tortini con la pellicola trasparente e fateli riposare in freezer per 4 ore, prima di infornare.

- Cuocete nel forno già caldo a 220° (modalità statica) per 10- 15 minuti. ( molto dipende dal vostro forno)

I tempi di cottura sono indicativi e possono variare da forno a forno quindi controllate di continuo altrimenti rischiate di non ottenere il cuore caldo.

Vi accorgerete quando è il momento giusto quando vedrete una leggera crosticina sui bordi e la base ma muovendo lo stampino risulterà ancora budinoso.

Sfornate, capovolgete gli stampini sui piatti da portata, spolverizzateli con dello zucchero a velo e serviteli.

Il tortino al cioccolato con cuore morbido è pronto!

Potete preparali in anticipo, tenerli in freezer e cuocerli al momento per stupire fidanzati e mariti, ma anche amici golosi!