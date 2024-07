Toti si è dimesso da Governatore della Liguria

Genova - Giovanni Toti, nato a Viareggio il 7 settembre 1968, è un politico italiano che ha ricoperto il ruolo di Presidente della Regione Liguria dal 2015 fino alle sue dimissioni nel 2024. La sua formazione accademica culmina con una laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Milano. Toti ha iniziato la sua carriera come giornalista, lavorando per diverse testate. Il suo percorso nel mondo dei media è stato segnato da una rapida ascesa che lo ha portato a dirigere "Studio Aperto" nel 2010.

La sua vicinanza a Silvio Berlusconi ha segnato il passaggio alla politica, aderendo a Forza Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare consigliere politico dello stesso Berlusconi.

Nel 2015, Toti è stato eletto Presidente della Regione Liguria con una coalizione di centro-destra. Durante il suo mandato, ha puntato sul rilancio economico e infrastrutturale della regione, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze e alla sanità. Nel 2019 ha fondato il suo movimento politico, "Cambiamo!", con l'obiettivo di rinnovare il centro-destra italiano.

Il 13 luglio 2024, Giovanni Toti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della Regione Liguria, in seguito a una maxi inchiesta della procura di Genova che lo ha visto coinvolto in accuse di corruzione. L'inchiesta ha portato Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio. Le dimissioni sono state comunicate tramite una lettera inviata al suo legale, Stefano Savi. Nella lettera, Toti ha espresso la difficoltà di continuare a servire efficacemente la Regione sotto il peso delle accuse, e ha criticato i toni ironici utilizzati dai magistrati del Tribunale del Riesame che hanno confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari​. Oggi, 26 luglio, le dimissioni definitive.