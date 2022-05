Totò Cuffaro, da sentenza mai ritenuto colluso con mafia

PALERMO, 26 MAG "Non sono mai stato ritenuto affatto colluso con la mafia dalla sentenza che ho subito". Lo dice all'ANSA l'ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro. "I processi celebrati sono stati due", puntualizza. "In tutti e tre gradi di giudizio relativi al processo per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa afferma Cuffaro è stato escluso che sia stato legato da un rapporto collusivo con la mafia perché i giudici hanno ritenuto inesistente il patto di natura politicomafiosa o di scambio elettorale con l'organizzazione mafiosa di cui ero stato infondatamente accusato". (ANSA).