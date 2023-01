Trading con FXORO: recensioni e opinioni online

FxOro è una piattaforma di trading davvero interessante, in grado di offrire un pacchetto completo di servizi a quanti desiderano effettuare operazioni online.

Semplice da utilizzare e ricca di funzionalità, può essere utilizzata tanto dai trader esperti, i quali troveranno numerosi strumenti utili per effettuare l'analisi tecnica dei mercati, quanto dai principianti. Questi ultimi potranno usufruire di lezioni online, webinar e e-book, utili per acquisire nozioni fondamentali per effettuare operazioni finanziarie in modo consapevole.

Di seguito analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche di questo interessante broker, e andremo a vedere che cosa ne pensano gli utenti che hanno già avuto modo di utilizzarlo.

Come si presenta FxOro

FxOro sfrutta la nota piattaforma Mt4, una delle più diffuse nell'ambito del trading online per via della sua semplicità di utilizzo e completezza.

Creato nel 2012, offre ai trader una vasta gamma di strumenti, da quelli necessari per apprendere l'abc del trading fino a quelli utili per effettuare l'analisi tecnica. La ricchezza di funzionalità rende FxOro adatto non solo a chi è alle prime armi, ma anche agli investitori esperti, i quali potranno trovare informazioni e notizie sui mercati, grafici e dati sempre aggiornati, segnali.

Oltre alle tante funzionalità, questo broker è ricco anche dal punto di vista degli strumenti finanziari sui quali permette di effettuare operazioni; tra questi rientrano gli etf, gli indici, i CDF di crypto e azioni, le commodities e le valute.

Il fattore sicurezza

Uno degli aspetti più interessanti di FxOro è la grande attenzione che rivolge alla sicurezza degli investitori, i quali possono contare su vari sistemi di protezione, a partire da quello che impedisce ai conti di raggiungere saldi negativi.

Altre protezioni riguardano:

- la gestione del rischio, attraverso la capacità del team di gestire al meglio l'instabilità dei vari mercati;

- il risarcimento riconosciuto, in talune situazioni, nel caso in cui la società, per vari motivi, dovesse risultare insolvente;

- la separazione dei fondi versati dai clienti dal capitale societario.

Oltre a questo, è bene ricordare che FxOro è un broker in possesso di autorizzazione CONSOB.

Recensioni e opinioni online: cosa ne pensano gli utenti

Per capire se un servizio funziona davvero, è oggi possibile ricorrere a un mezzo estremamente efficace: le opinioni online scritte da chi ne ha già fatto uso.

Andando a vedere le opinioni e le recensioni che gli utenti hanno lasciato in riferimento a FxOro, ci accorgiamo subito che in tanti sottolineano la disponibilità, la professionalità e la cortesia del team, il quale si occupa di sostenere i propri clienti durante il processo di apprendimento delle basi del trading e, in caso di problemi, nell'utilizzo della piattaforma.

Gli utenti più avanzati sottolineano l'efficienza dei segnali, sempre aggiornati e riferiti a un buon numero di mercati, e la completezza delle funzionalità offerte.

Trattandosi di un intermediario, FxOro non si occupa di sostenere attivamente i clienti nella scelta degli investimenti, i quali devono dunque, anche grazie all'apprendimento delle basi dell'investimento, imparare a gestire in modo adeguato le proprie scelte finanziarie, da soli o affidandosi ad altri esperti, tenendo conto dei rischi sempre presenti in questo particolare ambito operativo.

Come aprire un conto FxOro

Iscriversi a FxOro è molto semplice. Dopo aver effettuato l'accesso alla homepage del sito web, non si deve fare altro che fare click su “Registrati”, posto in alto a destra, inserire i propri dati personali, scegliere tra uno dei tre tipi di account disponibili e accettare l'”Informativa sulla Privacy” e i “Termini e condizioni d'uso”.

Una volta inviato il form, non resta altro da fare che attendere l'e-mail di conferma e seguire i passaggi indicati per attivare il conto.

Quando il conto è attivo e si è effettuato il primo versamento, si può iniziare subito a effettuare le operazioni di trading oppure, se non si ha esperienza, si può procedere con lo studio dei materiali formativi presenti sulla piattaforma.