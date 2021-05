Trading online: aumentano i broker truffa, quelli autorizzati dalla Consob

Il successo del trading online negli ultimi anni ha fatto crescere l’interesse degli investitori nei confronti di questo settore ed ha portato alla nascita di nuove piattaforme di investimento. I numeri del trading in Italia dimostrano chiaramente questo fenomeno, in particolare i nuovi record di clienti registrati e di volumi scambiati raggiunti da alcuni broker proprio negli ultimi mesi.

Accanto alla nascita ed alla crescita dei broker autorizzati, si è osservata però anche una tendenza potenzialmente pericolosa per gli investitori, soprattutto per coloro che si sono avvicinati da poco a questo mondo. Allo scopo di trarre in inganno proprio i traders meno esperti, sono nati anche dei broker truffa dai quali bisogna stare alla larga.

Il consiglio principale che si può dare a coloro che sono interessanti ad investire online è di scegliere con cura la piattaforma su cui creare il conto di investimento. Per la scelta bisognerebbe fare riferimento solo ai migliori broker consob, ovvero a quelle piattaforme che sono riuscite ad ottenere l’autorizzazione della Consob e consentono quindi ai traders di operare in sicurezza sui mercati finanziari. Per avere informazioni sulle migliori piattaforme di trading si possono leggere i contenuti pubblicati dagli esperti di InvestinGoal e condivisi sul loro sito web ufficiale.

Perché i broker truffa si stanno diffondendo in Italia?

Nel nostro paese è stato registrato nell’ultimo anno un aumento delle truffe online riguardanti il trading. I numeri in crescita sono dovuti in parte all’ingresso di investitori poco esperti nel settore: chi si è avvicinato da poco al trading può infatti avere difficoltà a distinguere le piattaforme truffaldine da quelle serie e può lasciarsi ammaliare dalle condizioni estremamente vantaggiose proposte dalle prime.

Un altro motivo alla base della diffusione dei broker truffa è la bravura degli sviluppatori, che realizzano delle piattaforme eccellenti dal punto di vista tecnico e delle funzionalità. Lo scopo dei truffatori è far crescere il numero di clienti ed attendere che il capitale complessivo depositato da tutti gli investitori raggiunga il livello prefissato. A quel punto la piattaforma viene chiusa improvvisamente ed ai clienti non viene data alcuna possibilità di recuperare il loro denaro. Si possono avviare delle cause legali, le quali però vanno per le lunghe e richiedono anche di sostenere le spese del processo, motivo per cui prevenire le truffe è la scelta più vantaggiosa.

Come scegliere una piattaforma sicura?

Per investire online difendendosi dalle truffe è indispensabile individuare una piattaforma affidabile. Farlo è possibile, basta capire come muoversi per valutare i vari broker e per mettere a confronto le piattaforme online da loro proposte. La strategia ottimale per trovare una piattaforma all’altezza delle aspettative prevede di verificare innanzitutto che il broker disponga dell’autorizzazione della Consob. La Consob rilascia la sua autorizzazione solo alle piattaforme con un servizio di elevata qualità e con standard di sicurezza elevati.

Individuati i broker legali in Italia, non resta che scegliere a quale affidarsi per avviare la propria attività di trading digitale. Per questa scelta si consiglia di leggere le recensioni dei clienti, che aiuteranno di sicuro a mettere a fuoco i punti di forza e gli eventuali svantaggi delle singole piattaforme. Non esiste infatti un broker che riesca ad eccellere sugli altri sotto tutti i punti di vista, ciascuna piattaforma ha pro e contro che devono essere tenuti in conto.

Per avere la certezza che il proprio capitale sia al sicuro è utile valutare anche la presenza di un fondo di garanzia. Si tratta di un fondo che entra in azione nel caso in cui il broker dovesse avere delle difficoltà economiche e non dovesse più riuscire a garantire ai suoi clienti il recupero del capitale depositato. In genere i fondi di garanzia dei broker legali in Italia garantiscono la protezione su tutti i depositi fino a centomila euro, cifra massima che fa stare tranquilli la maggior parte degli investitori.