Trading online: i libri più venduti del momento per imparare a investire

Investire parte del proprio patrimonio con il trading online è una delle possibilità che i clienti italiani hanno a disposizione per poter ottenere delle entrate economiche aggiuntive. Il trading ha dato ad alcuni l’opportunità di far crescere l’ammontare totale di denaro messo da parte, ma rappresenta al tempo stesso un rischio per il capitale.

La semplificazione degli investimenti dal punto di vista operativo porta talvolta a credere che sia semplice anche prevedere l’andamento degli assets finanziari. L’eccesso di sicurezza è un rischio che nessun investitore può correre, a maggior ragione se è alle sue prime esperienze di trading.

Gli esperti suggeriscono di studiare i mercati e di approfondire le proprie conoscenze sugli strumenti di trading per accrescere le possibilità di generare dei profitti online. Lo studio è uno strumento per ridurre il rischio di investimento. A questo proposito, per individuare i manuali più in linea con il proprio livello di preparazione, si consiglia di consultare la guida ai migliori libri sul trading messa a disposizione da Tradingonlinetop.com, sito web specializzato negli investimenti online che offre tutte le risorse necessarie per imparare ad operare sui mercati finanziari.

Libri sul trading online: i titoli più apprezzati dagli investitori

Conoscere i titoli più apprezzati dagli investitori è utile per coloro che sono alla ricerca di uno o più libri di trading da aggiungere nella biblioteca personale. L’investimento in formazione è sempre una scelta saggia, perché aiuta non solo ad acquisire nuove conoscenze, ma anche ad apprendere come investire con maggior saggezza.

Il grande libro degli investimenti finanziari

Uno dei titoli più apprezzati e acquistati dai traders italiani è “Il grande libro degli investimenti finanziari”, scritto da Henry D. Stone. In questo volume il lettore potrà partire dalle basi dei mercati finanziari, per arrivare allo studio dei grafici, degli indicatori di investimento e delle caratteristiche principali delle diverse tipologie di assets. Questo volume è indicato per coloro che vogliono provare a investire sui tradizionali mercati azionari e obbligazionari, ma anche per coloro che vogliono cimentarsi con assets innovativi come le criptomonete.

Trading online: raccolta completa

Un altro volume molto acquistato nel nostro paese è quello scritto da Alessio Aloisi, che ha scelto per il suo libro il titolo “Trading online: raccolta completa”. In un unico volume sono stati inseriti in realtà tre diversi libri, così da formare una raccolta completa rivolta a coloro che vogliono partire dalle basi per arrivare a operare sui mercati finanziari in piena autonomia.

Il primo libro è intitolato “Forex trading per principianti - Da zero a trader” e rappresenta il punto di partenza per chi si avvicina agli investimenti. In questa prima parte saranno spiegati i concetti base degli investimenti online e nello specifico del trading, con l’obiettivo di trasformare i risparmiatori in investitori. Il secondo libro è intitolato “Trading automatico per principianti” e si focalizza dunque sulle caratteristiche del trading automatico e sui vantaggi che possono derivare da questa tipologia di investimento. L’ultimo libro della raccolta completa è invece intitolato “10 strategie operative”. In questa terza parte l’autore si è focalizzato sullo studio delle dieci principali strategie che si possono sfruttare per investire con il trading digitale.

Trading online di Nathan Real

Nella classifica dei libri più venduti sul trading rientra anche il volume dal titolo “Trading online” scritto da Nathan Real. Questo libro propone un viaggio completo nel mondo del trading digitale: si parte delle basi di questa forma di investimento fino ad arrivare all’analisi delle strategie finanziarie che si possono utilizzare. Il libro di Real è un buon manuale per coloro che vogliono apprendere i segreti del trading online, ma anche per gli esperti che vogliono avere nella biblioteca di casa un volume da consultare in caso di dubbi.