Fa un giro di prova con l’auto da comprare e muore

Pachino - Una morte assurda. Un malore ha stroncato un ragazzo di 26 anni che oggi aveva deciso di provare un'auto insieme alla madre a a una amica, un'auto da acquistare. Il ragazzo si era recato a Pachino, ha espresso il desiderio di mettersi al volante. IN quel momento è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo.

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Il 26enne è morto per cause naturali. Un giorno di felicità, per l'acquisto della macchina, si è trasformato in tragedia.