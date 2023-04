Trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, girato in Sicilia

Siracusa - La Lucasfilm ha diffuso il nuovo trailer di Indiana Jones 5 – intitolato “Indiana Jones e il quadrante del destino”, il primo sotto l’insegna della Disney. Alcune scene del quinto capitolo della saga sono state girate in Sicilia: da Segesta, nel trapanese, per poi passare da Cefalù e tra Noto e Siracusa. La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia.

Le prime scene sono state girate a ottobre 2021 al parco archeologico della Neapolis, e in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari, quindi al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia.

Confermata l’anteprima mondiale al Festival di Cannes di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Giacca di pelle, frusta alla mano e l’inseparabile cappello; finalmente Indiana Jones è tornato. Dopo ben 15 anni, fa il suo ingresso al Festival di Cannes l’atteso ed ultimo capitolo della saga, questa volta diretto da James Mangold. Indiana Jones e il Quadrante del Destino, sarà presentato fuori concorso al festival esattamente giovedì 18 maggio ed i fan che vi parteciperanno potranno gustarsi in anteprima il ritorno del leggendario archeologo interpretato come sempre da Harrison Ford. Inoltre abbiamo il piacere di mostrarti il nuovo poster ed il nuovo trailer originale.

Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).