Tranquilli, fino a Natale non pioverà

Roma - Bel tempo stabile e asciutto quasi ovunque fino a Natale grazie ad un anticilone in estensione su tutta l'Italia. E' quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia però per mercoledì 21 dicembre, giorno del solstizio, alcune piogge al Nord e in Toscana. "Di fatto - afferma - la nascitura stagione invernale viene messa in stand-by".

Le temperature si mantengono, infatti, abbastanza miti al Sud e nelle Isole con punte di 15-18 gradi, mentre al Nord il clima è invernale con possibili gelate notturne e con le massime che rimangono quasi ovunque sotto la soglia dei 10 gradi. Previste nebbie diffuse e talvolta persistenti sulla Pianura Padana e presenti fino a circa 4/600 metri di altezza e una una qualità dell'aria che va peggiorando.

Nel dettaglio: - Lunedì 19. Al nord: nebbia e cielo coperto in pianura, sole sui monti. Al centro: sole prevalente salvo nubi basse su Lazio e coste adriatiche. Al sud: più nubi sui monti. - Martedì 20. Al nord: cielo coperto in pianura, sole in montagna. Al centro: sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al sud: bel tempo e temperature in aumento. - Mercoledì 21. Al nord: cielo coperto con piogge sparse in pianura. Al centro: qualche pioggia sull'alta Toscana. Al sud: soleggiato e mite. Tendenza. Anticiclone di Natale sempre più forte, ma con tante nuvole su gran parte delle regioni.