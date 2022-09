Trapani, agnello sgozzato vivo alla festa privata della chef islamica

Trapani - «Il mio soggiorno in Sicilia questa volta è stato reso ancora più emozionante dalla "festa dell'agnello" che avevo in programma per i miei ospiti. Mi è stato fatto conoscere Alberto, il contadino, che nella foto è con la moglie e con l'agnello destinato alla festa: l'abbiamo avuto intero, l'ho arrostito in casa con il riso». La chef libanese Anissa Helou è a Trapani, dove ha una delle sue residenze europee, e nell'immagine scattata la settimana scorsa l'animale è terrorizzato, appeso per le zampe ad un gancio, in attesa che gli venga tagliata la gola. Più follower le hanno scritto, sotto la foto allegramente condivisa su Instagram, che la scena è in realtà sconcertante e le chiedono se, come sembra, l'animale sia ancora in vita in quel momento: «Yes» ha risposto laconica la cuoca dell'orrore.

Da allora infuriano le polemiche sui social e, quando si è appreso che la Helou sarebbe stata protagonista d'onore alla rassegna gastronomica Mytiliade di Lerici, ancora di più. È da fine anni 90 che in Italia esistono linee guida nazionali contro la violenza sui capi di bestiame destinati comunque al macello per dissanguamento, per il consumo umano; fra cui il divieto di appenderli vivi per le zampe, per evitare loro gli ultimi momenti di terrore prima della morte. Si trattava di una “festa dell'agnello” riservata, per alcuni amici importanti come una fotografa di moda e un noto critico culinario. Ma lo scatto ha sollevato la discussione, soprattutto tra gli animalisti, sul fatto che ancora oggi, in chissà quanti eventi privati, si pratichino metodi di "immobilizzazione” come si chiamano in gergo tecnico.

«Scene medioevali», «Inutili crudeltà» le rimprovera più di un utente sul web, mentre sull’argomento la chef - affermata scrittrice di cucina mediorientale e ospite di programmi tv di successo come Masterchef - si è trincerata nel “no comment”, togliendo la possibilità di commentare il post (nella seconda foto allegata, il piatto in tavola). Ai media che hanno provato a contattarla, il suo staff ha garbatamente replicato che è in vacanza e non vuole essere disturbata. Risponderà alle domande, avevano affermato, alla rassegna ligure in cui è invitata; che si è chiusa però ieri sera sulla riviera spezzina, senza che la questione sia stata affrontata. Helou ha parlato della versione turca della ricetta dei muscoli ripieni nel Mediterraneo. Tanto, si sa, la gente dimentica in fretta.