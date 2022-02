Trapani, pizzaiolo ubriaco al volante semina il panico in centro VIDEO

Trapani – Vettura impazzita, ieri pomeriggio, per le vie di Trapani: il conducente alla guida, in evidente stato di ebrezza, ha prima danneggiato le fiancate di alcune auto in sosta in via Fardella; quindi ha attraversato piazza Vittorio Emanuele, travolgendo i birilli che delimitano l'area chiusa al traffico. È lo stesso tipo che poi s’è messo a ballare sul tetto della macchina in via Staiti, sotto la pioggia: un pizzaiolo trapanese, fermato e denunciato poi dalla polizia, come vediamo nelle altre immagini.