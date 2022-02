Trapiantata di cuore 43enne dà alla luce il piccolo Dario

Roma - Nel 2014 ha subito un trapianto di cuore, che le ha salvato la vita. Nel 2022 ha messo al mondo un bambino con un cesareo, dopo una gravidanza travagliata e un parto difficile. L'eccezionale evento è avvenuto a Roma, all'ospedale San Camillo Forlanini: protagonista dell'avventura fortunatamente a lieto fine E. M., una donna di 43 anni che tre anni fa ha deciso di cercare una gravidanza. La dottoressa Paola Lilla Della Monica, coordinatrice del centro trapianti, le aveva spiegato più volte che una gravidanza poteva essere rischiosa nel suo caso, per lei e per il bambino.

E. M. ha voluto provarci lo stesso: questi tre anni ha fatto varie cure e tentative, e il 5 febbraio è nato Dario. Nonostante la gravidanza e il parto difficili, alla fine ce l'hanno fatta entrambi, e la gestazione si è conclusa nel migliore dei modi. La 43enne aveva una malformazione cardiaca congenita che per anni le aveva reso la vita un calvario. Prima del trapianto di cuore si era sottoposta a due interventi di cardiochirurgia, uno quando era solo una bambina e l'altro in età più adulta. Continuava però a soffrire di aritmie maligne continue ed episodi sincopali: l'unica prospettiva di vita per lei era il trapianto di cuore, arrivato nel 2014.