Trascorsi San Valentino in una dimora nobiliare

Scicli - Niente può fermare l'amore e, anche quest'anno, Scicli Albergo Diffuso propone una soluzione per vivere la sera di San Valentino con la persona amata in una location di charme. Non è necessario, infatti, andare altrove per trovare dei luoghi da sogno dove passare la notte più romantica dell'anno, perché Scicli ne è ricca. Quale migliore occasione allora per festeggiare senza allontanarsi?

Viste le restrizioni della zona arancione con i ristoranti ancora chiusi la sera, Scicli Albergo Diffuso propone una notte da favola nelle sue dimore nobiliari: Palazzo Favacchio-Patanè e Palazzo Montalbano.

Una notte da sogno a scelta nel fine settimana dal 12 al 14 febbraio per trascorrere San Valentino sotto le volte affrescate dei palazzi più belli, con la possibilità di consumare in camera una cena a base di sushi, accompagnata da un bianco siciliano e coronata dalla torta Millefoglie di Cannolia Love edition.

Un sogno romantico da condividere con la persona amata, per sentirsi in viaggio senza allontanarsi da Scicli e gioire della bellezza che ci circonda. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 392.8207857 o scrivere a info@sciclialbergodiffuso.it