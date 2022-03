Trasporti: Giovannini, 14 mld per Sicilia e Calabria

MESSINA, 07 MAR "Ci sono investimenti di quasi 7 miliardi in Sicilia che hanno a che fare con l'alta velocità Palermo, Catania, Messina, il miglioramento della portualità e tanti altri aspetti, e naturalmente gli investimenti per migliorare la rete stradale. Ce ne saranno altri 7 miliardi anche per la Calabria e questo dà l'idea dell'investimento che stiamo facendo per tutto Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini, a Messina per l'inaugurazione della nave green Iginia, che ha aggiunto: "Come ministero abbiamo scelto non di stare al 40 per cento delle quota per il Mezzogiorno dei finanziamenti Pnrr, ma siamo al 55 per cento. Questo non è frutto di un algoritmo ma una scelta. Quindi la Sicilia è un luogo di investimento molto forte e ringrazio la Regione Siciliana per la collaborazione che abbiamo instaurato anche con punti di vista spesso diversi. Sono mesi che stiamo lavorando intensamente perché nei prossimi anni ci saranno molti altri finanziamenti con il fondo sviluppo e coesione e con il nuovo approccio del Pnrr, se non hai i progetti non hai fondi.

Dobbiamo investire quindi sulla progettualità". (ANSA).