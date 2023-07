Trasporti, Graffagnini: Governo regionale non esclude potenziamento

Palermo - “L’attuale offerta dei servizi forniti dalle aziende private che si occupano di trasporto su gomma ha riscontrato ormai una consolidata pubblica utilità e, come associazione di categoria, abbiamo molto apprezzato la proposta del governo regionale, rappresentato dall’assessore delle infrastrutture e dei trasporti Alessandro Aricò, che ha tenuto nella giusta considerazione l’attuale offerta dei servizi”.

Lo dice Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia, a conclusione della riunione, che si è svolta nella sede dell’assessorato regionale, per la presentazione dei servizi minimi sui trasporti extraurbani in Sicilia.

“La definizione dei servizi minimi – spiega Graffagnini - è un aspetto preliminare all’indizione delle gare sulle varie tratte stradali. Abbiamo ritenuto interessante e meritevole di attenzione la proposta dell’amministrazione regionale che riconosce come servizi minimi quelli attuali. E non è escluso – sottolinea il presidente di Anav Sicilia - che questi possano aumentare ed essere potenziati per andare incontro alle esigenze di mobilità e alle istanze della collettività, che chiede efficienza dei trasporti, considerato il fatto che il trasporto su rotaia in Sicilia non è ancora sufficientemente competitivo”.