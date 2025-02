Comiso - Trasporto aereo, si volerà da Comiso: biglietti a 38 euro per Roma e 50 per Milano.

Dal 1 novembre 2025 l’Europa è pronta a recepire l’imposizione degli oneri di servizio pubblico (Osp) per le rotte aeree da e per l’aeroporto di Comiso, aprendo così la strada ai voli calmierati verso Roma e Milano. Lo ha annunciato l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo PPE, che ha seguito la questione con la Direzione generale Mobilità (Dg Move) della Commissione UE.

Falcone, catanese ed ex assessore regionale ai Trasporti, ha spiegato che l’obiettivo è trasformare Comiso da “risorsa inespressa” a snodo strategico per la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d’Italia, prendendo a modello i voli agevolati per Lampedusa e Pantelleria. Un’iniziativa pensata per sostenere il turismo nel Sud-est siciliano, ma anche per facilitare il rientro dei siciliani emigrati.

I prezzi: Roma a 38 euro, Milano a 50 euro (più tasse).

Secondo quanto scritto nel decreto per assicurare la continuità territoriale aerea siciliana, i residenti in Sicilia potranno volare da Comiso a Roma con una tariffa calmierata di 38 euro più tasse a tratta, mentre per Milano il costo sarà di 50 euro più tasse. Un intervento che punta a rendere più accessibile il trasporto aereo per chi vive nelle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta. A guidare l’iniziativa è un eurodeputato di Catania. Falcone ha spiegato che non serve un’approvazione formale da Bruxelles, ma piuttosto la dimostrazione del “fallimento di mercato” che rende Comiso poco appetibile per le compagnie aeree. Tuttavia, nessuno fornisce una data ufficiale per l’avvio delle rotte calmierate.

La data di avvio? Nessuno la dice, ma segnatela: 1 novembre 2025 Facciamo due conti: tra bando europeo, pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale ed eventuali ricorsi, la data di partenza sarà il 1° novembre 2025. Un po' di attesa, mentre il territorio resta a guardare. Segnatevi questa data. Buon volo.