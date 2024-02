Trasporto pubblico, Ast dice addio a Ragusa e Modica

Ragusa - Un mesto addio.

L’Azienda Siciliana Trasporti Ast termina il servizio di trasporto pubblico locale il prossimo 31 marzo sia a Modica che a Ragusa. La crisi economica che ha colpito l’Azienda impedisce di poter garantire il servizio pubblico, così come accade in altre città siciliane. E per questo motivo, con una pec, l’azienda ha fatto sapere che il 31 marzo sarà l’ultimo giorno in cui svolgerà il servizio.