Trasporto pubblico locale, Ragusa da rating BB

Ragusa - Il Veneto è la regione italiana più ‘virtuosa’ in fatto di spesa per il trasporto pubblico locale. Si aggiudica, infatti, il rating complessivo AAA nella classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dagli enti locali.

Nelle prime posizioni anche la Sicilia: scomponendo i costi sostenuti per le due voci - contratti di servizio del trasporto pubblico (424.857.759,28 euro, rating BBB) e noleggio di mezzi di trasporto (24.593,40 euro, rating AAA) – l’Isola si aggiudica il voto finale AA.

Nella classifica dei capoluoghi di provincia, Ragusa si piazza a metà classifica agguantando una media BB risultante dal 1.548.754,04 euro spesi per il trasporto pubblico (rating BBB) e i 457.622,62 euro per quello scolastico (rating BB). Che a tali costi sostenuti corrispondano poi altrettanti servizi, è un altro paio di maniche. La città siciliana peggiore è Enna, unica col rating C.