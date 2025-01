Trattorie tipiche, riapre il 1 febbraio, nei weekend a pranzo, Emporio Caccamo a Marina di Modica

Modica - Ci sono luoghi in cui ci si sente a casa, tanto l’atmosfera intima e raccolta permette di trascorrere in rilassatezza i momenti conviviali.

Riapre domani, 1 febbraio, ed è una buona notizia, l’Emporio Caccamo a Marina di Modica, trattoria tipica di mare con piatti anche della cucina siciliana di terra.

Riapre dopo la pausa autunnale e lo fa intanto ogni sabato e domenica a pranzo.

In un mondo gastronomico che cerca spesso nuove frontiere in grado di stupire, diventa sempre più raro trovare una cucina autentica, che proponga i piatti della cultura culinaria italiana e siciliana cucinati con la cura amorevole che si ritrova nei pranzi e nelle cene di famiglia.

Non siamo amanti delle classifiche, ma non è un caso che il piccolo ristorante sia in cima alla classifica di Tripadvisor a Marina di Modica con voto 4,5 su 5.

Così il racconto degli ospiti è forse il migliore racconto: “Locale piccolo e colorato. Si mangia bene, ottime materie prime e piatti gustosi e presentati in maniera elegante. Pesce freschissimo”.

E ancora: “Più che un emporio è una cucina nascosta tra souvenir ricercati e bottiglie di vino. È li dove nasce la creatività di Anna e Santo. È ormai diventato un riferimento. Ogni giorno piatti diversi, con prodotti freschi dal mare o dalla campagna. Tappa d’obbligo”.

Già, Anna e Santo accolgono, insieme al personale di sala sempre discreto e in punta di piedi, i loro ospiti con un tratto di gentilezza e di calore. La loro cucina è semplice, gioca sulla forza della materia prima e sull’uso di pochi ingredienti che arricchiscono il piatto senza appesantirlo, valorizzano i profumi e i sapori senza mai sovrastarli o peggio tradirli.

Dagli antipasti di mare e di terra, alle paste col pesce, fino ai secondi di carne e col pescato del giorno, Emporio Caccamo è definita da tutti gli avventori che ne scrivono come “una tappa obbligata a Marina di Modica”.

E come dargli torto.

Per prenotazioni, 3927051228.

Emporio Caccamo, corso Mediterraneo 13,

Marina di Modica