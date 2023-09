Tre Bicchieri del Gambero Rosso al Cerasuolo di Tenuta Bastonaca

Vittoria - Sono state oltre 200 le cantine siciliane partecipanti, quest’anno, alle degustazioni del Gambero Rosso, per oltre mille etichette. Il massimo storico che ha portato i curatori della guida ad un bilancio importante: ben 27 vini hanno ottenuto il massimo riconoscimento e tra questi il Cerasuolo di Vittoria Docg 2021 prodotto dalla cantina vittoriese Tenuta Bastonaca. 50% nero d’Avola e 50% frappato, il Cerasuolo di Vittoria prodotto da Silvana Raniolo e Giovanni Calcaterra si caratterizza per le sue note fruttate che richiamano la frutta a bacca rossa. Sorso elegante, vivace, che regala tannini morbidi ed un’ottima persistenza gustolfattiva.

Un traguardo importante quello dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso che i coniugi Calcaterra condividono con il proprio enologo ed agronomo, Benedetto Alessandro, che da diversi anni segue l’azienda fondata nel 2007 in c.da Bastonaca, proprio nel cuore del Cerasuolo di Vittoria Classico. Dalle viti allevate ad alberello nascono tutti i loro vini capaci di raccontare l’anima più autentica di questo territorio e dei suoi vitigni storici, come nero d’Avola e frappato, interpretati in una chiave moderna, attenta alla sostenibilità ambientale e alla salute dei consumatori.

Una visione di agricoltura naturale, dove non si fa irrigazione, dove la terra insieme al calore del sole sono gli unici elementi in grado di nutrire ogni singolo acino per dare origine a vini oggi sempre più apprezzati dai winelovers e, come nel caso del Cerasuolo di Vittoria Docg 2021, dalla critica enologica.