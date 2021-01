Tre suore domenicane positive al Covid

Palazzolo Acreide - Otto positivi al Covid 19 tra cui tre monache del convento delle suore domenicane a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Secondo quanto riferito dal sindaco Salvatore Gallo, due suore sono in isolamento mentre un’altra è stata trasferita in ospedale. Tra i positivi anche un medico ed un ausiliario del 118. L’autorità sanitaria di Siracusa è al lavoro per ricostruire la rete del contagio.