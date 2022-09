Trekking a Cava Volpe, a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Cava Volpe a Ragusa. La cava presenta una profonda gola che si insinua in direzione del lago di Santa Rosalia. Fra tutte le valli fluviali che tagliano l’altipiano, con andamento Ovest/Est, è una delle più spettacolari e questo grazie alla relativa inaccessibilità e alla conformazione degli incavi.

In tempi passati, però, una buona parte della cava, in particolare nella zona del fondovalle, era coltivata ed abitata, tanto da presentare ancora alberi domestici come il noce, il melograno, l’ulivo, il mandorlo, il carrubo. Con attrezzature adeguate, è possibile visitare due grotte naturali: la Grotta della Volpe o dell’Acqua, che si trova all’inizio del ramo che sta subito sotto Casa Donna Fiurella, e la Grotta delle lame, sul fondo di un anfratto, nei pressi delle Case Cardello. A mezza costa, una singolare catacomba tardo antica di forma ellissoidale, con baldacchino, sei arcosoli lungo la parete perimetrale e diverse fosse. Interessante la scritta in greco, corredata da disegno graffita sulla colonnina anteriore destra del baldacchino. La cava si dilunga alla destra della chiesa di S. Rosalia e s’immette nel fiume Irminio.