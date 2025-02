Treni, Torna il Sicilia Express a Pasqua e per il 25 aprile

Dopo il successo natalizio, anche per Pasqua e il ponte del 25 aprile -1° maggio il Sicilia Express torna e raddoppia. Almeno due i viaggi del convoglio della Regione Siciliana contro il caro-voli che riporterà nell'isola oltre mille studenti e lavoratori fuori sede a prezzi contenuti.

Da Torino a Palermo, attraverso tutto lo Stivale con - novità di quest'anno - un servizio combinato treno-bus, da Bolzano e Trieste che permetterà ai siciliani del Nord est di riconnettersi alle stazioni di Bologna e Modena. E tutto allo stesso prezzo del biglietto base di 29, 90 Euro. Il primo viaggio il 17 aprile. Già pronto l'avviso esplorativo per la selezione degli operatori economici che assicureranno il servizio. Tre mesi fa fu la nuova società del Gruppo Fs ad aggiudicarsi l'appalto. Ogni viaggio costerà alle casse regionali circa 200mila euro. Il resto è in fieri. La Regione potrebbe anche lanciare un sondaggio online per stabilire le date più adatte alle esigenze dei viaggiatori.