Triathlon a squadre al Velico di Maganuco

Modica - “Al velico” vela e non solo, prosegue l’intrattenimento sportivo, domenica 21 luglio è la volta del “triathlon a squadre”.

Si tratta di un Triathlon le cui discipline messe insieme dai direttori sportivi Elia e Ruggero Cicciarella riguardano ovviamente attività acquatiche: Windsurf, Sup e Canoa. Dopo il successo di partecipanti, numerosi e divertiti, riscosso dalla “SUP RACE” di domenica 14 luglio, gli organizzatori intendono coinvolgere anche appassionati di canoa e windsurf oltre ai patiti del Sup. Hanno quindi organizzato una gara a squadre che, ci spiega Elia “saranno composte da tre concorrenti di età che va dai 10 anni in su. Ognuno di loro alla conduzione di una delle tre imbarcazioni, compirà un percorso di circa mezzo miglio tra andata e ritorno che avverrà virando ad una boa”. Trattandosi di una staffetta ci sarà un passaggio del testimone, del tutto singolare: il concorrente di una squadra che avrà tagliato il traguardo passerà il testimone al compagno del proprio team con un “take five”, scambiandosi il cinque. L’obiettivo della gara sarà un divertimento assicurato sostengono gli organizzatori Elia e Ruggero.

Ma non solo vela domenica 21. La serata sarà piacevolmente scandita da un giovane musicista di musica country-folk già autore di “Anonimo” il suo primo CD appena uscito. “Non sono un professionista vorrei tanto esserlo, ma non suono per hobby suono per passione”. Parliamo di White Bronco (al secolo il modicanissimo Giorgio Alfano). Sicuramente nel corso della serata spiegherà il perché del suo nome d’arte. Un musicista appassionato, colto, raffinato esecutore. Piacevole ascoltarlo quando suona la sua musica (con la sua super folk Guild M240E ispirata ai design degli anni ’60) e quando ne parla guidando senza saccenza il pubblico all’ascolto. Tra i bani in scaletta due tra le pietre miliari del folk “Tennessee Waltz” . . .I remember the night and the Tennessee waltz. . .e “Wayfaring stranger” una canzone del folk gospel americano scritta all’inizio del XIX secolo, cavallo di battaglia di Johnny Cash.