Tribunale vaticano, si dimette per raggiunti limiti di età il presidente Pignatone, siciliano

Città del Vaticano - 75 anni.

Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Giuseppe Pignatone come presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per raggiunti limiti di età. "Nei giorni scorsi, avendo raggiunto i limiti d'età fissati per la magistratura vaticana, il dottor Giuseppe Pignatone si è dimesso dalla carica di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano", si legge nel bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. "Ringraziandolo per il servizio reso in questi anni, nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha accettato le dimissioni a far data dal 31 dicembre 2024". Pignatone è stato procuratore di Roma dal 2012 al 2019, anno in cui Francesco lo ha voluto, in successione a Giuseppe Dalla Torre, alla guida del Tribunale che giudica su materie attinenti la vita dello Stato della Città del Vaticano. Per oltre due anni Pignatone è stato impegnato nelle 86 udienze del processo per la gestione dei fondi della Santa Sede o per altri procedimenti, come quello sui fondi del Coro della Cappella Sistina concluso ieri.

Nato a Caltanissetta l’8 maggio 1949, Pignatone si è laureato in Giurisprudenza nel 1971 presso l'Università degli Studi di Palermo. È stato pretore a Caltanissetta e, dal 1977, sostituto presso la procura. Nel 2008 è stato nominato dal Csm procuratore di Reggio Calabria. Nel marzo 2012 era stato nominato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura procuratore di Roma.