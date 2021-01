Tripoline, Bengasine, Abissine: quando la pasta è indigesta FOTO

Passi per il nome, di dubbio gusto in tutti i sensi, ma celebrazione delle imprese coloniali fasciste – tra l’altro miseramente fallite – sulla confezione di Abissine e Tripoline, è davvero pesante da digerire : “Di sicuro sapore littorio” scrivono i gourmet della Molisana, che poi ci spiegheranno quale sia. I cervelloni del marketing devono stare proprio alla frutta: pur di vendere qualche pacco in più non esitano a cavalcare la nauseabonda stomachevole ondata sovranista al gusto di Ventennio che circola da tempo nel Paese. “Grano Italiano” campeggia la scritta in grande, a proposito dell’ingrediente base: come se – tra le terre dei fuochi e le discariche a cielo aperto che ci ritroviamo - fosse una garanzia di salubrità. I commenti , sulle pagine social della società della famiglia Carlone, si sono sprecati: «Solo a me il sapore littorio fa pensare che sappia di m..» chiede un utente; «se non è un fake, non la comprerò mai più» scrive un altro; «vi andassero di traverso...» risponde un follower; «buona anche in bianco con un po' di parmigiano e olio, di ricino ovviamente» ironizza un altro ancora. Non è mancato, naturalmente, chi ha difeso i nomi di battesimo dei formati.

La polemica ha scoperchiato la pentola in cui bollono, in realtà, altri tipi di pasta dai nomi evocativi dell’aggressione militare perpetrata da Mussolini nei confronti di popolazioni innocenti: se le Abissine rigate sembrano un’esclusiva Molisana, le Tripoline le fanno anche De Cecco, Di Vella e Rummo; poi ci sono i Bengasini all’uovo di Carrefour , con marchio Esselunga. E che dire degli Assabesi: piccoli dolci di liquirizia prodotti da Amarelli, ma sono così detti anche i biscotti di frolla montata al cacao, in entrambi i casi “neri”. Di questa pasta, annunciata, non c’è ancora traccia sugli scaffali: probabilmente sarà integrale o trafilata al bronzo, così da dargli una coloritura coerente. Travolta dalle critiche, la Molisana ha fatto subito dietrofront, cancellando l’imbarazzante descrizione su sito e canali social ed emettendo un comunicato ufficiale di scuse: "Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta 'Abissine rigate' che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia", hanno detto i responsabili del pastificio di Campobasso. "Cancellare l'errore non è possibile, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione attingendo alla sua forma naturale".