Tromba d’aria gigante a Selinunte: “Ora scatena l’inferno” VIDEO

Selinunte - Una tromba d’aria che si è formata in mare di fronte a Marinella di Selinunte, nel trapenese, gettando nel panico centinaia di persone che temono arrivi a terra. Il tornado si è mosso dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo e la gente ha filmato l’evento, invocando in qualche caso anche antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Contemporaneamente sulla zona, dal mare fino all’abitato di Castelvetrano, si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.