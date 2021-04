Tromba d’aria nel Catanese, grandinata a Palermo VIDEO

Catania - Un tornado è apparso ieri pomeriggio nel Catanese, per la precisione ad Adrano: nel primo video le riprese effettuate da Giarre. Fortunatamente non ha toccato terra (tecnicamente in questo caso si chiama “funnel”), quindi non sono stati registrati danni ma solo grande stupore e paura tra gli abitanti che hanno pubblicato sui social le immagini del vortice. Nel secondo e terzo video, invece, la violenta grandinata che ha allagato alcuni quartieri di Palermo e dell'hinterland.