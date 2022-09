Tropicana Club, il cannolo dell'estate settembrina

Scicli - È il segno di un’estate che vorrei potesse non finire mai, cantavano I Negramaro qualche anno fa. Ispirati da questa estate che pare non finire mai, le pasticcere di Cannolia, Sonia e Sofia, nell’ideare il nuovo cannolo, hanno dato il meglio, fondendo le loro conoscenze in un metissage di ingredienti e sapori per salutare l’estate più lunga e calda che ricordano.

Polpa di mango fresco, la ricotta vaccina, un goccino di gin e ananas spadellata come rifinitura dei bordi, sono questi gli ingredienti del metissage Tropicana Club, il cannolo caldo n.1 in Sicilia in edizione limitata disponibile da sabato 10 settembre per tutto il mese.

Caratterizzato dalla farcitura un dito oltre il bordo, il Cannolo caldo, per chi ancora non lo sa, ha la cialda cucinata al momento, asciugata e poi farcita, a scelta, con oltre dieci tipologie di ripieni. Si va dal classico con ricotta vaccina e granella di pistacchi, a quello tipico con ricotta di pecora e scorzette d’arance, o per gli intolleranti al lattosio quello con la ricotta di capra e le scaglie di cioccolato fondente.

Sono solo alcuni esempi di ciò che offre il menu di Cannolia nelle due botteghe di Scicli in Via San Bartolomeo 10 e di Marina di Ragusa in Via Amerigo Vespucci, 6, quest’ultima aperta fino al 18 settembre.