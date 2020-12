Troppa ressa nelle città, l’Italia torna tutta rossa a Natale?

Dopo le scene di assembramento in bar e negozi viste domenica nelle grandi città e il tasso di positività risalito all'11,7%, il governo sta pensando di tornare a chiudere tutto o quasi - non solo nelle giornate "calde" di Natale, Santo Stefano e Capodanno ma anche nei prefestivi– per evitare ciò che sarebbe altrimenti inevitabile: la terza ondata di Coronavirus a gennaio. Stop non solo gli spostamenti tra comuni ma anche a tutti gli esercizi commerciali e i luoghi di ristorazione per 24 ore. Nella maggioranza Pd e M5s sono già d’accordo, così come molti governatori regionali, solo l’Italia Viva di Matteo Renzi nicchia ancora. L’ipotesi per quei giorni è di adottare la “linea Merkel” al via da mercoledì in Germania, dove si è optato per il rigore estremo pur essendo Natale e nonostante i tedeschi registrino un incremento di morti e contagi inferiore al nostro, che è invece da record: tutte le serrande abbassate ad eccezione di alimentari e supermercati, didattica a distanza in ogni scuola e divieto di assembramento ovunque all’aperto.

Sono passati solo 10 giorni dall’ultimo Dpcm e, insomma, già sembra il caso di rivedere le misure vista l’irresponsabilità mostrata in giro da troppi cittadini, ammassatisi nei centri storici per lo shopping natalizio. L’orientamento del premier Conte è, in sostanza, quello di applicare le misure previste nelle zone rosse e arancioni anche per le regioni gialle nei giorni festivi, con i ristoranti chiusi pure a pranzo. Sui movimenti si è deciso tuttavia di concedere una deroga per i comuni con meno di 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. Sulla stretta di Natale oggi alle 12 si terrà un nuovo incontro dei capidelegazione con l'esecutivo, preceduto da un vertice con il Cts. "Ho l'impressione che potrebbe arrivare qualche restrizione nel nostro Paese perché i contagi stanno tornando un po' a risalire" sottolinea il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Molto più duro il collega campano Vincenzo De Luca: “Se vogliamo godere il calore di Natale quest'anno apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10mila decessi per Covid, se aprono alla mobilità fra i piccoli comuni a Palazzo Chigi devono aprire un reparto psichiatria”.