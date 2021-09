Trova il tuo cognome: scopri dov’è la “famiglia” in Italia e il suo stemma

Ragusa – Come passatempo al posto della settimana enigmistica, può essere curioso apprendere qualcosa di più sulla storia del cognome proprio o dei propri amici. Due delle differenti app disponibili su internet, sono particolarmente accurate e affidabili. La prima si chiama Mappe dei cognomi: digitandoli nell’apposito spazio la cartina si riempie di cerchi rossi che ne indicano la diffusione sul territorio nazionale. Oltre alla classifica di quelli più comuni e più lunghi, è possibile vedere se è presente anche in altri stati.

Ancora più approfondito Cognomix, che calcola quante famiglie hanno lo stesso cognome e come sono distribuite a livello comunale, oltre che regionale. Il sito dà l’opportunità di scoprire anche l’origine, il significato e lo stemma araldico corrispondente, ovvero la rappresentazione grafica di un cognome, riprodotta in origine sugli scudi e i vessilli dei cavalieri per distinguere un gruppo di persone nei componenti e nelle proprietà. Non mancheranno le sorprese.