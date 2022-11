Trova un cinghiale che dorme sullo zerbino del pianerottolo

Genova - Cosa vuol dire aprire la porta di casa all'alba di un mercoledì mattina qualsiasi per correre a lavoro e ritrovarsi un cinghiale addormentato sullo zerbino? E' quanto accaduto a un genovese, che ha immortalato l'incredibile scena pubblicata dal sito Genova Quotidiana. Della presenza ingombrante dell'ospite inatteso, che dormiva sonni beati sul pianerottolo, è stata immediatamente allertata anche la polizia locale. L'animale avrebbe deciso di passare una notte al caldo e al coperto, a guardia dell'ingresso dell'ignaro condomino. "E' poco reattivo", ha commentato chi lo ha trovato. Un'ipotesi, allora, è che, forse per l'avanzata età, l'ungulato possa aver scambiato quel verde zerbino per una porzione di morbido prato...