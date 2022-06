Trovato nido di Caretta caretta nel ragusano

Ragusa - Dopo quello di Linosa, è il primo scoperto dai volontari del WWF in Sicilia e in Italia. Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, è stato il volontario WWF Giombattista Di Giacomo a trovare le tracce sul litorale della Riserva Naturale di contrada Randello, tra Punta Braccetto e Scoglitti, avvisando nell'immediatezza Oleana Prato, biologa e operatrice del Progetto Tartarughe WWF, che si è subito recata sul luogo, constatando la bontà dell'informazione.

I volontari hanno subito messo in sicurezza il sito, con un piccolo recinto, mentre venivano avvertiti i soggetti istituzionali interessati, ai quali si è provveduto a dare comunicazione ufficiale.

Le tartarughine faranno la schiusa tra la fine di luglio e i primi di agosto. Come sempre, la zona di Ragusa si conferma particolarmente ricca di nidificazioni. Due anni fa a Randello ci furono, prime in Italia, ben tre deposizioni di Caretta caretta.