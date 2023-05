Truffa da 600 mila euro al mercato di Vittoria: 'tappo' a 17 concessionari

Vittoria - Un "tappo" da 600mila euro al mercato ortofrutticolo di Vittoria: una presunta truffa che ha colpito almeno 17 concessionari di box che hanno deciso di inviare un esposto alle autorità. E poi un altro da 100mila euro: ortofrutta comprata e non pagata, a distanza di mesi. In base all'esposto, lo schema sarebbe stato attuato da due soggetti che avrebbero acquistato merce, dapprima non in grandi quantità, sfruttando il buon nome di una società affidabile per carpire la fiducia dei venditori. Pagamenti puntuali nei primi periodi, poi una volta acquisita la fiducia, sarebbero iniziati gli acquisti "in proprio" o con un'altra società di facciata e senza beni da poter eventualmente bloccare a garanzia dei pagamenti che non vengono piu' effettuati, a fronte di merce acquisitata anche in quantitativi consistenti. Prima qualche ritardo - "un momento di difficolta'", la giustificazione - poi qualche assegno a garanzia - "ma non lo cambiare ancora perchè i fondi a copertura stanno per arrivare" - e per finire, la sparizione dei compratori truffaldini.

Truffa al Mercato di Vittoria, le dichiarazioni del Presidente Zarba e del legale dell’Associazione Concessionari

In merito alla notizia, che sta circolando in queste ore, relativa alla truffa da 700mila euro al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria ai danni di almeno 17 concessionari di box che hanno inviato un esposto alla Procura, interviene il Presidente dell’ACOV, Giuseppe Zarba. “Purtroppo- dice Zarba - questo è un fenomeno che ormai da troppo tempo affligge tutti gli operatori del mercato. Soltanto nel 2022 sono state registrate circa 3 mln di euro di frodi. È indispensabile che le istituzioni, a tutti i livelli e in sinergia con l’Associazione Concessionari, trovino delle soluzioni celeri ad un problema che rischia di trasformare i mercati agroalimentiri in un bancomat per le agromafie. L’ICQRF all’interno del Mercato ortofrutticolo di Vittoria è un buon inizio ma serve anche l’intervento deciso dello Stato per sanzionare in maniera esemplare i responsabili di simili azioni fraudolente”. "Abbiamo cercato di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda per consentire agli organi inquirenti di lavorare nella sacralità del silenzio investigativo ma un ammanco di simili dimensioni è difficile che non salti agli onori della cronaca”. Così l’avvocato Giovanni Bongiorno, legale Associazione Concessionari che aggiunge: “Questa, purtroppo, è solo una delle tante truffe che puntualmente l’Associazione ha denunciato all’Autorità giudiziaria, ma il fenomeno è veramente importante. Attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte della Magistratura nell’auspicio che l’intervento deciso della Procura della Repubblica possa servire da deterrente per future azioni di questo tipo."