Trump si arrende: via libera al passaggio di consegne con Biden

A quasi tre settimane dalle elezioni, e dopo che tutti i tribunali degli stati americani hanno respinto i ricorsi per fantomatici brogli elettorali, oggi la responsabile dell'amministrazione Usa - Emily Murphy - ha ufficialmente riconosciuto Joe Biden come vincitore delle ultime presidenziali, spianando così la strada alla transizione dei poteri che Donald Trump teneva bloccata con le sue fantasie. Riconosciuta ob torto collo la sconfitta, la Gsa ha informato Biden che ora può contare sui fondi federali previsti per iniziare a impostare il suo programma di governo.

La situazione stava diventando in effetti ridicola, oltre che anticostituzionale, dopo che anche la commissione elettorale del Michigan ha certificato la vittoria dello sfidante democratico: un ulteriore ritardo nel passaggio di poteri avrebbe minacciato la sicurezza nazionale e la capacità della nuova amministrazione di pianificare tra l'altro la lotta alla pandemia di Coronavirus. “Proseguiremo la battaglia e credo che vinceremo - continua a twittare Trump - tuttavia, nel miglior interesse del nostro Paese, sto raccomandando ciò che è necessario fare in riferimento ai protocolli iniziali". La partita, insomma, ormai è chiusa davvero. Lo sanno tutti. Al tycoon repubblicano resterà la possibilità di ricandidarsi tra 4 anni.