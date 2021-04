Tumori: screening urologico in petrolchimico Priolo

SASSARI, 01 APR L'equipe della clinica di Urologia dell'Aou di Sassari partecipa al progetto "Si Può" con l'Asp di Siracusa e insieme con i colleghi siciliani svolgerà una serie di attività ambulatoriali e chirurgiche il coinvolgimento della popolazione dell'area petrolchimica industriale di Priolo, dove si registra un'alta incidenza di tumori urologici. Il progetto, che ha il supporto del Comune di Melilli e della Sonatrach srl, vedrà protagonista l'equipe dell'unità operativa di Urologia, diretta dal professor Massimo Madonia e avrà la durata di un anno. Punterà a coinvolgere una popolazione di età compresa tra i 18 e 75 anni. L'obiettivo è quello di effettuare uno screening precoce nella popolazione, sensibilizzare i medici di famiglia quindi definire un percorso diagnostico che va dallo screening al trattamento chirurgico. gli specialisti dell'unità operativa di Urologia di Sassari (3 dirigenti medici chirurghi, un infermiere) si recheranno per due giorni al mese in Sicilia, a Melilli per effettuare visite ambulatoriali e a Siracusa, all'ospedale Umberto I, per l'attività chirurgica.

Sono quindi previsti degli scambi con medici e chirurghi dell'Asp siracusana, che potranno venire a Sassari per un confronto sulle metodiche di intervento. I valori aggiornati dal rapporto epidemiologico "Sentieri " sui siti contaminati, riferiti a tutto il territorio del Nord Sardegna, registrano una mortalità che arriva a un più 49% rispetto alla media regionale sarda. (ANSA).