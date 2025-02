Turismo, arriva il bando, per i festival del cinema 750 mila euro

Palermo - Un bando la Regione Siciliana lo ha fatto, evitando questa volta di ricorrere a contributi a pioggia. L’assessorato al Turismo ha dato il via alla corsa per ottenere fondi destinati a festival e rassegne cinematografiche. Il budget che verrà diviso fra chi farà domanda è di 750 mila euro.

Il bando appena pubblicato attribuisce alla Sicilia Film Commission il ruolo di gestire le procedure di gara. E chiarisce che potranno essere chiesti contributi per realizzare «festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni». Il via alle domande scatterà solo dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.