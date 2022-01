Turismo, è morto Mario Bevacqua

Catania - E’ morto all'alba del nuovo Mario Bevacqua, già presidente dell’organizzazione internazionale degli agenti di viaggio (Uftaa). Catanese, classe 1946, è stato anche vicepresidente della Fiavet, la Federazione italiana delle associazioni imprese viaggi e turismo. Per oltre mezzo secolo è stato alla guida della sua agenzia, la Trimondo Viaggi. Nel 2017, il 2 gennaio, aveva perso la moglie Dolores. Mario e Dolores sono morti nello stesso giorno a quattro anni di distanza.

«La scomparsa di Mario Bevacqua priva il vasto e articolato mondo del turismo, non solo siciliano, di un sicuro e autorevole riferimento, per competenza e passione. Nel decennio in cui ho guidato a Catania l’Azienda provinciale per l’incremento turistico, ho voluto chiamare Bevacqua al mio fianco e da vicepresidente si è distinto per la creatività e il dinamismo nel proporre e portare avanti iniziative di sicuro successo. Amico da antica data, ho potuto disporre dei suoi preziosi suggerimenti anche in questi recenti anni di impegno governativo. Alle figliole e ai familiari tutti desidero esprimere il cordoglio mio personale e del governo regionale». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, alla notizia della scomparsa di Bevacqua.

Per il sindaco di Catania Salvo Pogliese, “la città e la Sicilia perdono un riferimento storico per il movimento turistico”. “Siamo sinceramente grati a un uomo che con stile sempre signorile ha lasciato un incancellabile segno di rara passione sociale e insuperabile competenza professionale tra gli agenti di viaggio di tutto il mondo”, conclude Pogliese.