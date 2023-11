Turismo: per Ragusa previsti numeri positivi anche per l’inverno 2023-24

Ragusa continua ad attirare visitatori da tutto il mondo. Infatti, dopo i numeri elevati registrati in estate, anche per l’inverno 2023-24 la città si prepara ad accogliere una percentuale importante di turisti, che la premiano, oltre che per le innumerevoli bellezze, per il clima mite e la calda atmosfera.

Girare la città in tranquillità grazie al servizio di deposito bagagli

Parallelamente alla crescita di turisti, a Ragusa è sempre più richiesto il servizio di deposito bagagli. Infatti, quando i viaggiatori arrivano in città diverse ore prima del check-in in hotel o se hanno già effettuato il check-out ma il loro volo o traghetto è in serata, possono trovarsi a dover portare con sé le valigie per l'intera giornata. In questi casi, un servizio di deposito bagagli offre una soluzione conveniente che permette di esplorare la città liberamente, senza l'ingombro e il peso delle valigie.

Questi servizi sono spesso situati in luoghi strategici, come stazioni ferroviarie, aeroporti o in centri città, rendendo facile per i turisti lasciare e riprendere i loro bagagli. Questo non solo aumenta la comodità, ma permette anche di risparmiare tempo, evitando di dover tornare in hotel o trasportare valigie ingombranti in giro per la città. Per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze è opportuno di rivolgersi a portali specializzati nel settore. A tal proposito, è possibile richiedere il servizio di deposito per bagagli a Ragusa su Bounce, una piattaforma che consente di prenotare in pochi click la struttura in cui lasciare le proprie valigie per poi iniziare a visitare le principali attrazioni della città.



Le attrazioni più visitate dai turisti

Tra le attrazioni che ogni anno richiamano un numero sempre maggiore di turisti c’è il Duomo di San Giorgio. Questo imponente edificio barocco, costruito nel XVIII secolo, è una delle più belle chiese della Sicilia ed è famoso per la sua magnifica facciata, un vero e proprio capolavoro barocco, ricca di decorazioni, colonne e statue che creano un effetto scenografico straordinario.

Un altro luogo tra i più visitati dai turisti è il Giardino Ibleo, il parco più antico della città, che offre una piacevole oasi di verde e tranquillità. Passeggiando tra i suoi viali alberati, si possono ammirare diverse chiese e monumenti, oltre a godere di una splendida vista sulla valle circostante.

Attrazione di grande interesse è anche il Palazzo Bertini, un edificio del XVIII secolo noto per le sue tre maschere scolpite sulla facciata, ciascuna con un'espressione diversa, che rappresentano le tre fasi della vita umana: la giovinezza, la maturità e la vecchiaia.

Un altro luogo tra i più visitati di Ragusa è la Cattedrale di San Giovanni Battista, un importante esempio di architettura barocca siciliana. Situata nella parte superiore della città, conosciuta come Ragusa Superiore, questa imponente struttura domina il paesaggio circostante con la sua eleganza e maestosità.

Ragusa è anche famosa per i suoi numerosi ponti, tra cui il Ponte dei Cappuccini e il Ponte Vecchio, che ogni anno attirano un numero sempre maggiori di turisti che vogliono ammirare spettacolari vedute della città e della valle sottostante.

Ragusa è quindi una città che offre una ricca varietà di attrazioni per i visitatori, dalla splendida architettura barocca ai parchi tranquilli, dai ponti scenografici ai siti archeologici interessanti. Un luogo che, senza dubbio, lascia un'impressione duratura su chiunque la visiti.