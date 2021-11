Tutte le Miss siciliane a Roma, per le prefinali nazionali di Miss Italia

Roma – Ci sono anche due bellezze iblee tra le 17 Miss siciliane arrivate al’hotel Crowne Plaza St.Peter’s per le prefinali di Miss Italia 2021: la 20enne ragusana Ludovica Cutuli e la 24enne comisana Giada La Carrubba. di Roma ospiterà la prefinale nazionale domenica 28 e lunedì 29 novembre. Alla fine di questa settimana 175 ragazze da ogni regione partecipanti delle circa 12mila partecipanti sono state ulteriormente scremate a 20 finaliste per il titolo di Miss Italia e 10 per quello di Miss Italia Social. Determinante, infatti, il contributo del web: like, visualizzazioni e followers dei profili Instagram delle concorrenti.

A scegliere è stata però soprattutto la giuria, composta da una serie di illustri sconosciuti: a parte Ilaria Venturini Fendi, che almeno ha una parte di cognome a identificarla come discendente della famiglia di stilisti, ci sono le psicologhe Flaminia Bozan e Allegra Cascinari, il regista e sceneggiatore GJ Squarcia, l’attrice Cristiana Vaccaro e l’influencer Giorgia Crivello. Potevano chiamare anche qualcuno della nostra redazione, se serviva. Ieri e oggi le sfilate, domani i risultati del voto. Da Ragusanews, un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze siciliane!