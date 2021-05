Tutte le strade (pulite) portano a Chiaramonte VIDEO

Chiaramonte Gulfi - Esemplare iniziativa domenica dei cittadini aderenti al gruppo "Piazza Duomo Chiaramonte Gulfi". "Che giornata memorabile oggi - scrivono sulla loro pagina Facebook, allegando le immagini - . Tutte le strade che portano a Chiaramonte ripulite e riconsegnate alla cittadinanza per come dovrebbero essere, oltre 100 sacchi per oltre 800Kg di materiale raccolto e differenziato. Grazie ai tanti volontari accorsi da Chiaramonte ma anche da Scicli e Comiso, grazie al Gruppo Piloti e ai Cinquecentisti, grazie all’Associazione PASSOPASSO e a 30.06 Benecomune, grazie ai ragazzi della Coop. Nostra Signora di Gulfi sempre presenti. Grazie a Giovanni Terranova per le favolose riprese aeree e il video. Ora vi affidiamo questo dono prezioso, le strade pulite, aiutateci a mantenerle tali. E state pronti perché a giugno le fontane delle contrade aspettano noi per tornare a respirare. Insieme possiamo fare tutto”.