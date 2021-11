Tutti a scuola con Gino Strada

Scicli, 22 novembre 2021 – Un’ora in classe con i ragazzi di terza per scoprire chi era, ma soprattutto cosa ha fatto Gino Strada, fondatore di Emergency recentemente scomparso.

Un’ora per capire perché, oggi, merita di essere ricordato con un albero nel Giardino dei Giusti e delle Giuste.

È successo questa mattina a Scicli dove, grazie alla sensibilità della dirigenza scolastica e al lavoro svolto dal corpo docente dell’Istituto Comprensivo Dantoni, i volontari del Gruppo di Pozzallo hanno avuto la possibilità di incontrare i ragazzi e condividere con loro i temi cari al chirurgo milanese e a Emergency.

Diritto e qualità della cura, medicina e ospedali sui fronti di guerra, un progetto per la pace. Tutti argomenti forti, che i ragazzi, già impegnati nella lettura di Pappagalli Verdi, scritto proprio da Gino Strada, nell’ambito del progetto culturale nazionale ‘Io Leggo Perché’, hanno condiviso con i volontari per un’ora in cui la ‘lezione’ è stata quella di una vita spesa a curare gli altri.

Gli incontri tra Emergency e gli studenti del Dantoni proseguiranno anche nella mattinata di domani.

Per informazioni: Emergency www.emergency.it – Gruppo di Pozzallo tel. 3394103473 pozzallo@volontari.emergency.it