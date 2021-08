Tutti gli uccelli del presidente

Palermo - Nello Musumeci la butta là con nonchalance, al 50” dell’intervista allegata, ma è chiara l’ironia omofobica con cui fa notare che “il precedente governo, stranamente, non era interessato agli uccelli". La battuttaccia da caserma è per Rosario Crocetta. Lui invece è interessato, eccome. Stamani il governatore - alla riapertura al pubblico dei giardini della sua reggia, Palazzo d’Orleans, chissà per quanto ancora - s’è pavoneggiato tra fenicotteri rosa, pellicani, pappagalli variopinti e avvoltoi.

Quelli veri, non quelli della maggioranza pronta a mollarlo per salire sul cavallo vincente di Salvini. Ma non è mica è l'unico presidente siciliano appassionato di ornitologia: nel luglio 2012 Raffaele Lombardo fece letteralmente scortare da un Mercedes della polizia le sue galline, dal giardino del Palazzo fino alla sua tenuta di campagna a Grammichele, nel catanese, per non sentirne la mancanza durante le ferie estive.