Tutti i ponti 2023, sarà un anno ricco per le festività, le date. Il prossimo anno sarà possibile fare oltre 35 giorni di vacanza usufruendo di soli 5 giorni di ferie

Il 2022 sta per finire con il nuovo anno che si avvicina a grandi falcate e, stando alle previsioni, sembra che sarà radioso. La corsa ai regali di Natale e ai preparativi per il cenone di Capodanno è partita già da un pezzo. Ma c'è chi pensa già al nuovo anno e inizia a scrutare date per poter trascorrere qualche giorno di vacanza lontano dalla solita routine. Il 2023 infatti sarà ricco di ponti e festività che ci permetteranno di goderci numerosi weekend lunghi e tutto questo con pochissimi giorni di ferie.

Il 2023 sarà un anno caratterizzato da tantissimi ponti e ci si potrà sbizzarrire in più settimane di vacanza e fine settimana lunghi. Il calendario consente la possibilità di poter usufruire di molti giorni di festa che cadono a ridosso dei fine settimana. Sono 38 i giorni totali di vacanza nel 2023.

Si parte subito con venerdì 6 gennaio: la festa dell'Epifania apre il primo fine settimana lungo del nuovo anno. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: si potrebbe così andare in vacanza anche per più di una settimana e comunque almeno dal 21 pomeriggio a tutto il 25.

Stesso discorso per il primo maggio: nel 2023 la festa dei Lavoratori cade di lunedì, per cui si tratta di un fine settimana lungo anche in questo caso. Pure Ferragosto cade di martedì.



Il calendario completo di ponti e festività nel 2023

Ecco allora una panoramica completa di ponti e festività 2023: come evidenziato, con soli 5 giorni di ferie è possibile farne ben 38 di vacanza.

Epifania (venerdì 6 gennaio 2023): sarà possibile prendersi una pausa di 3 giorni in più rispetto alle festività di Natale e Capodanno;

Festa della Liberazione d’Italia (martedì 25 aprile 2023): data ideale per un ponte di 4 giorni, da sabato 22 fino al martedì successivo;

Festa dei Lavoratori (lunedì 1 maggio 2023): cadrà di lunedì e dunque consentirà una pausa di 3 giorni;

Festa della Repubblica (venerdì 2 giugno): anche in questo caso ci sarà un weekend lungo;

Ferragosto (martedì 15 agosto 2023): si potrà sfruttare un weekend lungo a partire da sabato 12 agosto;

Immacolata Concezione (venerdì 8 dicembre 2023): possibile una pausa di tre giorni.

Tra le altre festività in programma ci sono quelle di Carnevale (martedì 21 febbraio 2023), Pasqua e Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023), tutti i Santi (mercoledì 1 novembre 2023), Natale (lunedì 25 dicembre 2023), Santo Stefano (martedì 26 dicembre 2023) e Capodanno (lunedì 1 gennaio 2024).