Vantaggi della tecnologia nei settori didattici, formativi e commerciali

L’economia del Terzo Millennio sta diventando sempre di più una questione virtuale, non solo per le numerose aziende che operano nel settore digitale, sorte negli ultimi 20 anni, ma soprattutto perché alla base di ogni settore c’è la digitalizzazione come presupposto imprescindibile delle evoluzioni di mercato. Tradotto in altri termini, le persone si sono trasformate in utenti, il negozio in eCommerce, la didattica in lezioni online e così via.

L’elenco è lungo fra università virtuali, formazione digitale, corsi online di lingue straniere e inglese , le nuove strutture forniscono supporto didattico personalizzato, offrendo diversi tipi di vantaggi agli studenti - utenti.

Ancora più complesso è il discorso sul mercato online delle attività commerciali, dai piccoli negozi di paese ai grandi brand mondiali, ogni azienda deve essere presente sul Web se vuole essere competitiva oggi. La digitalizzazione dell’economia si traduce con numerosi benefici sia per i consumatori/acquirenti che per i venditori.

I benefici della digitalizzazione nel settore didattico e formativo

Come già accennato, oggi è possibile seguire qualsiasi tipo di corso formativo o di aggiornamento semplicemente con un clic. Questo significa poter accedere a banche dati di informazioni senza dover raggiungere necessariamente la sede fisica, traducendosi in molteplici vantaggi sia per i soggetti che devono formarsi che per aziende e istituzioni che offrono questo tipo di servizio.

Le persone che hanno necessità di aggiornare la propria formazione sono rappresentate da studenti, genitori, lavoratori e utenti che devono districarsi fra più categorie contemporaneamente. Formazione e aggiornamento digitale consentono di migliorare il proprio bagaglio professionale sia dopo la scuola secondaria che dopo l’università.

Anche il PNRR 2022 mostra che il Ministero dell’Istruzione ha destinato fondi per la digitalizzazione scolastica: professionalmente parlando, ci sono diversi benefici per studenti e insegnanti.

Per le strutture che offrono questo tipo di servizi didattico – formativi, i benefici riguardano l’organizzazione ma anche i costi fissi degli uffici, aule, spazi a uso comune per gli studenti. Per esempio, un professore di inglese potrà tenere la sua lezione online e la struttura non dovrà aprire le aule, di conseguenza attraverso le attività online risparmia su diverse voci di bilancio.

I vantaggi della digitalizzazione per le attività commerciali: l’eCommerce

La nascita dei negozi virtuali e lo sviluppo dei siti di Marketplace, hanno consentito di ottenere numerosi vantaggi per le eCommerce rispetto ai negozi tradizionali, o meglio, ogni negozio ha dovuto trovare spazio in rete per migliorare la sua presenza sul mercato.

Attraverso l’eCommerce è possibile raggiungere gli acquirenti in ogni angolo del mondo, risparmiare sulla sede fisica dell’attività commerciale, avere a disposizione più prodotti e servizi per vendere.

Il mercato virtuale, grazie alla digitalizzazione commerciale, è riuscito a mettere in contatto venditore e acquirente in pochissimi secondi, semplicemente scegliendo la parola chiave da ricercare.

Da questo beneficio deriva anche la rivoluzione del marketing, che ha abbandonato i vetusti canali di comunicazione come Radio, Tv e Giornali, per concentrarsi di più sul Web, quindi sui Social Network, i quotidiani online, blog e così via.