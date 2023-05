"A tutto volume - libri in festa" torna a Ragusa

PALERMO, 23 MAG E' tempo di libri anche a Ragusa.

Dopo il salone del libro di Torino che si è appena concluso, tocca alla Sicilia sud orientale ospitare un festival dedicato alla letteratura, arrivato alla sua 14esima edizione: "A tutto volume libri in festa".

Su palcoscenici a forma di libri giganti tra Ragusa e Ragusa Ibla, il 16, il 17 e il 18 giugno, si alterneranno romanzieri, giornalisti, filosofi e scienziati che interagiranno con il pubblico toccando tantissimi argomenti.

La novità di quest'anno è la sezione 'la prima lezione di..' che vedrà per la prima volta esperti di diverse materie spiegare in modo semplice e accessibile a tutti, argomenti che talvolta risultano un po' ostici ai non addetti ai lavori come l'economia, la matematica, la genetica.

Qualche nome è stato già svelato: Mario Calabresi, Fausto Brizzi, Matteo B. Bianchi, Paola Mastrocola. E grande spazio sarà dedicato a Gaia Tortora, autrice di 'Testa alta, e avanti' , in cui racconta la sua personale lotta per ottenere giustizia nei confronti del padre Enzo, il conduttore televisivo vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari del nostro paese.

A chiudere la kermesse letteraria sarà Gianrico Carofiglio, ex magistrato e oggi scrittore che prenderà parte ad un panel sullo scontro generazionale con sua figlia Giorgia e Federico Taddia. (ANSA).