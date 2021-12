U Tradutturi: il traduttore istantaneo Italiano-Siciliano, e viceversa

Ragusa – Si chiama U Tradutturi il traduttore automatico dalla lingua italiana al dialetto siciliano, e viceversa, che potete divertirvi a provare voi stessi cliccando una parola o una frase sulla piattaforma, disponibile online a questo link. Funziona esattamente come quello Google, dall’italiano allo straniero.

Consultabile anche da cellulare, per alcuni turisti potrebbe essere una soluzione per farsi capire se dovessero avventurarsi in aree remote dell’Isola, ma anche per chi parla solo dialetto stretto di spiegarsi meglio in caso di incomprensioni! Anche se al contrario, avvertono i programmatori, la funzionalità dev’essere ancora migliorata “in quanto moltissime parole non si scrivono nel modo in cui si pronunciano e contengono accenti”.